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06
Ср., лист.
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Уряд у 2020 році хоче продати держпідприємств на 12 млрд грн

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Кабінет міністрів передбачив в оновленому проєкті державного бюджету України на 2020 рік, який поданий до Верховної Ради для розгляду у другому читанні, надходження від приватизації на загальну суму 12 млрд грн.

Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, представляючи проєкт, інформує БІЗНЕС.

"Ми будемо передавати підприємства, які є неефективними, ефективним власникам, щоб вони на базі цих об'єктів створювали робочі місця і створювали життєздатні підприємства", – сказав він, додавши, що приватизація має стати одним із драйверів залучення інвестицій.

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Прем'єр додав, що  очікується отримати по шість мільярдів від продажу об'єктів великої й малої приватизації.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік.

 

уряд Держбюджет приватизація