Уряд у 2020 році хоче продати держпідприємств на 12 млрд грн

Кабінет міністрів передбачив в оновленому проєкті державного бюджету України на 2020 рік, який поданий до Верховної Ради для розгляду у другому читанні, надходження від приватизації на загальну суму 12 млрд грн.
Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, представляючи проєкт, інформує БІЗНЕС.
"Ми будемо передавати підприємства, які є неефективними, ефективним власникам, щоб вони на базі цих об'єктів створювали робочі місця і створювали життєздатні підприємства", – сказав він, додавши, що приватизація має стати одним із драйверів залучення інвестицій.
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Прем'єр додав, що очікується отримати по шість мільярдів від продажу об'єктів великої й малої приватизації.
Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік.
- У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
- З початку 2019 року через електронні аукціони було продано 197 об’єкта малої приватизації.
- Президент Володимир Зеленський доручив провести перший конкурс великої приватизації в Україні до 1 квітня 2020 року.
- 25 вересня Кабінет міністрів затвердив чотирьох радників з великої приватизації.
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.
- 28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.