"Не нарощуємо борги і не підвищуємо податки": Гончарук презентував проєкт держбюджету-2020 (ВІДЕО)

Про це повідомляє БІЗНЕС.

"У нас є кілька фундаментальних речей, які ми закладаємо в цей бюджет. По-перше, дуже важливо не нарощувати борги, а продовжувати їх зменшувати. До нас їх понабирали дуже багато і за це ми з вами зараз розраховуємося. Кожна третя гривня буде направлена в наступному році на те, щоб розрахуватися з боргами. Це величезнй тягар...Друге – ми не нарощуємо податки. Це означає, що ми не пропонуємо збільшувати тиск на бізнес, хоча, звичайно, це могло б бути простим рішенням, щоб знайти якісь ресурси. Ми вважаємо, що не можна зараз підвищувати податки, потрібно створити умови для ведення бізнесу. У наступному році бізнес має запрацювати, розквітнути, економіка має запрацювати. У нас мають з`явитися додаткові ресурси і 70% ресурсів ми маємо інвестувати в розвиток інфраструктури", – заявив Гончарук.

При цьому зазначив, що уряд буде щороку зменшувати видатки на обслуговування державного апарату, хоча урізати їх одразу на 50% очільник уряду вважає неможливим.

Також, на думку Гончарука, заощадити значні кошти дозволить реалізація проєкту "Держава у смартфоні". "Зашиваючи все в цифру, ми робимо одночасно дуже багато правильних справ. Ми економимо кошти платників податків, ми фактично боремося з корупцією, тому що чим прозоріші дані та процедури, тим складніше красти...Ми фактично створюємо умови для створення цифрової економіки. Це нова складова нашої економіки", – наголосив прем'єр.

Головні показники проєкту держбюджету-2020:

Видатки заплановані в розмірі 1 195,3 млрд грн.

На обслуговування держборгу буде закладено 141 млрд грн.



На будівництво доріг запланована рекордна сума — 73,7 млрд грн.

Фінансування Пенсійного фонду України з держбюджету складе 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).



Кошти на виплати субсидії — 48 млрд грн.

На освіту буде спрямовано 145,1 млрд грн що на 12,7% більше, ніж у бюджеті-2019.

На охорону здоров'я закладено 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше цьогорічного показника.



На охорону і безпеку буде витрачено 245,8 млрд грн, що на 16% пперевищує показник 2019 року, в тому числі Міноборони отримає 117,5 млрд грн, МВС — 93 млрд.

Мінімальна зарплата складе 4723 грн.

Витрати на обслуговування діяльності уряду та органів центральної влади уріжуть на 10%.

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