"Не нарощуємо борги і не підвищуємо податки": Гончарук презентував проєкт держбюджету-2020 (ВІДЕО)

Прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував на засіданні Кабінету міністрів оновлений проєкт державного бюджету на 2020 рік.
Про це повідомляє БІЗНЕС.
"У нас є кілька фундаментальних речей, які ми закладаємо в цей бюджет. По-перше, дуже важливо не нарощувати борги, а продовжувати їх зменшувати. До нас їх понабирали дуже багато і за це ми з вами зараз розраховуємося. Кожна третя гривня буде направлена в наступному році на те, щоб розрахуватися з боргами. Це величезнй тягар...Друге – ми не нарощуємо податки. Це означає, що ми не пропонуємо збільшувати тиск на бізнес, хоча, звичайно, це могло б бути простим рішенням, щоб знайти якісь ресурси. Ми вважаємо, що не можна зараз підвищувати податки, потрібно створити умови для ведення бізнесу. У наступному році бізнес має запрацювати, розквітнути, економіка має запрацювати. У нас мають з`явитися додаткові ресурси і 70% ресурсів ми маємо інвестувати в розвиток інфраструктури", – заявив Гончарук.
При цьому зазначив, що уряд буде щороку зменшувати видатки на обслуговування державного апарату, хоча урізати їх одразу на 50% очільник уряду вважає неможливим.
Також, на думку Гончарука, заощадити значні кошти дозволить реалізація проєкту "Держава у смартфоні". "Зашиваючи все в цифру, ми робимо одночасно дуже багато правильних справ. Ми економимо кошти платників податків, ми фактично боремося з корупцією, тому що чим прозоріші дані та процедури, тим складніше красти...Ми фактично створюємо умови для створення цифрової економіки. Це нова складова нашої економіки", – наголосив прем'єр.
Головні показники проєкту держбюджету-2020:
Видатки заплановані в розмірі 1 195,3 млрд грн.
На обслуговування держборгу буде закладено 141 млрд грн.
На будівництво доріг запланована рекордна сума — 73,7 млрд грн.
Фінансування Пенсійного фонду України з держбюджету складе 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).
Кошти на виплати субсидії — 48 млрд грн.
На освіту буде спрямовано 145,1 млрд грн що на 12,7% більше, ніж у бюджеті-2019.
На охорону здоров'я закладено 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше цьогорічного показника.
На охорону і безпеку буде витрачено 245,8 млрд грн, що на 16% пперевищує показник 2019 року, в тому числі Міноборони отримає 117,5 млрд грн, МВС — 93 млрд.
Мінімальна зарплата складе 4723 грн.
Витрати на обслуговування діяльності уряду та органів центральної влади уріжуть на 10%.
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Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".
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