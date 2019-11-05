Скандал у McDonald’s: слідом за гендиректором із компанії йде HR-директор

Про це новий глава компанії Кріс Кемпчінскі повідомив працівникам в листі, пише БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

Причина його звільнення не розголошується.

Фейрхерст працював в компанії 15 років. Головним HR-директором він став після того, як в 2015 році McDonald’s очолив Стів Істербрук.

Нагадаємо, корпорація McDonald's звільнила генерального директора Стіва Істербрука через стосунки зі співробітницею. Рада директорів McDonald's розцінила поведінку Істербрука як порушення корпоративної політики компанії. Замість нього на посаду гендиректора призначили Кріса Кемпчінскі, який очолював американський підрозділ McDonald's.