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06
Ср., лист.
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Японський Microsoft протестував 4-денний робочий тиждень. Результати вразили

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Японський офіс Microsoft Japan провів експеримент — на місяць перейшов на чотириденний робочий тиждень. Його результатом стало підвищення продуктивності співробітників майже на 40%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на CNBC.

Експеримент проподився у серпні цього року. 2300 працівників офісу отримали додатковий вихідний у п'ятницю. При цьому їм не скорочували зарплату і не вираховували дні з відпустки.

Як результат, у порівнянні з серпнем 2018 року продуктивність співробітників збільшилася на 39,9%. Проводилось менше зустрічей і вони стали коротшими, причому проводилися частіше у мережі, а не в особистому спілкуванні. 

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Також компанія заощадила на споживанні електроенергії (споживання скоротилося на 23,1%) і на друку паперів (співробітники друкували на 58,7% менше документів).

Крім того, люди стали щасливішими і протягом місяця брали на 25,4% менше вихідних. 92,1% співробітників Microsoft Japan заявили, що їм сподобалася чотириденний робочий тиждень.

Нагадаємо:

Microsoft експеримент робочий тиждень