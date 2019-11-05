Контрабанда тижня: митники вилучили елітне взуття та запчастини до авто на $100 тисяч

У рейсовому автобусі, який прямував за маршрутом "Аахен – Київ" через КПВВ "Краковець", знайшли 33 пари елітного взуття та запчастини для дорогих авто.
Про це повідомив голова митної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.
"Контрабанда тижня. Ось вам приклад "контрабанди", який більше відповідає стереотипам. Їде собі рейсовий автобус "Аахен-Київ" через Краковець, а в ньому 33 пари елітного взуття (оті чобітки на сайті Fendi по $1490) і 770 різних автозапчастин для Mercedes, Porsche та Land Rover", – написав Нефьодов
За його словами, товар було вилучено та складено протокол. Попередня вартість контрабанди становить приблизно $100 тис.
"Суттєва кількість контрабанди на західному кордоні так і виглядає – сотні чи тисячі бусиків та фур, які щось потроху тягнуть. І боротьба – це регулярні затримання. Якщо вийдемо на системні вилучення хоча б кожної восьмої партії – економіка таких порушень стане для контрабандистів сумнівною...", – зазначив він.
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Урядовець наголосив, що окремим питанням є встановлення провини. "Тут треба працювати із правоохоронцями з виявлення реальних організаторів. Водій просто взяв якусь суму за провезення. А хто замовив доставку? І в якому бутику та автосалоні це мало продатись? На ці питання митниця сама дати відповідь не може...", – підсумував голова митниці.
Нагадаємо:
- 9 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.
- Державна митна служба розробила законопроєкт, який передбачає криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів.
- Кабінет міністрів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про посилення відповідальності за контрабанду.