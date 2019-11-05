Бізнес закликає Зеленського повернутися до закону з "тютюновою" правкою

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася із відкритим листом до президента України та голови Верховної Ради України із проханням не підписувати законопроєкт №1049, який містить норми щодо регулювання цін на ринку тютюнової продукції.

Відповідний лист оприлюднений на сайті ЄБА, інформує БІЗНЕС.

В Асоціації вважають, що закон в існуючій редакції може мати значний негативний вплив на бізнес, економіку України та її інвестиційну привабливість.

За підрахунками експертів ЄБА, наслідком запровадження пропонованих законом змін може стати зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом України.

"У підсумку, це означатиме здорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що може, у свою чергу, призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", – попереджають в ЄБА.

Крім того, експерти зазначають, що вказані зміни ставлять перед підприємствами-виробниками питання щодо економічної доцільності продовження виробництва сигарет в Україні.

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Тому в ЄБА запропонували повернути законопроєкт на доопрацювання та виключити з його тексту положення щодо розподілу торговельної націнки на тютюнові вироби – як таке, що було внесено із явним порушення Регламенту Верховної Ради України.

"Наразі важливо якісно доопрацювати даний Закон, врахувати усі коментарі та існуючі ризики. Тому бізнес-спільнота сподівається, що усі гілки влади об’єднають зусилля задля вирішення проблемних питань, створених даних документом", – йдеться в листі.

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