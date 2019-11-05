В Україні планують відкрити представництво Airbus (ФОТО)

В Україні планують відкрити представництво однієї з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, інформує БІЗНЕС.

Крім відкриття сервісного центру та представництва Airbus в Україні, Аваков анонсував отримання вертольотів, які увійдуть до складу підрозділів МВС.

"В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125", – написав Аваков.

Нагадаємо, Airbus продемонстрував успішне випробування аеротаксі.

Довідка: Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній в світі, утворена в кінці 1960-х років шляхом злиття кількох європейських авіавиробників. Виробляє пасажирські, вантажні і військово-транспортні літаки під маркою Airbus.