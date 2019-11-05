У цьому році великому бізнесу відшкодували майже на 30% більше ПДВ

За січень-жовтень 2019 року великому бізнесу відшкодували 97,1 млрд грн ПДВ. Це на 27,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу великих платників податків ДПС.

"За 10 місяців 2019 року платникам Офісу великих платників податків ДПС відшкодовано ПДВ в розмірі 97,1 млрд грн, що на 20,9 млрд грн або на 27,4% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (за 10 міс. 2018 року відшкодовано – 76,2 млрд грн)", – поінформували в Офісі.

Частка великого бізнесу у відшкодуванні ПДВ по Україні в цілому становить 74,3% від загальної суми відшкодування; у 2018 році вона становила у середньому 70%.

Зазначається, що за 10 місяців 2019 року великим платникам податків із Києва відшкодовано 31,6 млрд грн ПДВ, із Запоріжжя – 23,0 млрд грн, із Дніпра – 20,3 млрд грн, зі Львова – 7,6 млрд грн, з Одеси – 7,6 млрд грн, із Харкова – 7,0 млрд грн.

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