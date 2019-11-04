Федерація роботодавців України звернулася до Гончарука через нестачу автоквот

Про це у Facebook повідомив голова ФРУ Дмитро Олійник, інформує БІЗНЕС.

За його словами, особливе напруження зберігається в отриманні перевізниками дозволів на міжнародні автомобільні перевезення вантажів.

Олійник зазначив, що у зв’язку з імплементацією положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині зони вільної торгівлі та зростанням товарообігу між Україною та Євросоюзом збільшується необхідність у транспортному забезпеченні товарообігу.

На думку ФРУ, необхідно вживати заходів спрямованих на укріплення позицій України в автомобільному та залізничному транспорті, а також опрацьовувати можливості застосування нових для України видів міжнародних перевезень таких як, наприклад, контрейлерні поїзди. "Щодо дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, наша занепокоєність викликана, насамперед поточною позицією Польщі. Для українських перевізників збільшення квоти на 5 тис. дозволів є вкрай недостатнім і призведе до зриву зовнішньоекономічних контрактів вітчизняних виробників", – написав Олійник.

У зв’язку з цим Федерація роботодавців вчергове звернулася до організації Роботодавців Польщі з тим, що роз’яснити позицію українських роботодавців щодо збитків, які несуть виробники та перевізники України, а також, щоб вирішити питання нестачі транзитних та універсальних дозволів для міжнародних автомобільних перевезень.

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