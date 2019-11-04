Нацкомісія з тарифів отримала нового очільника

Оновлений склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрав головою Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт регулятора.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП головою регулятора обрано Валерія Тарасюка", — повідомили в Комісії.

Зазначається, що Валерій Тарасюк народився в 1976 році у смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

Раніше Тарасюк також був членом НКРЕКП, але був звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський змінив склад НКРЕКП, в тому числі призначив Тарасюка членом Комісії.