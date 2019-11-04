АРМА вкотре задіяли у рейдерському захопленні

Історія про захоплення активів компанії А.Юркевича "Сітістейтсервіс" отримала сумне продовження, але вже за участі прокуратури, суддів та АРМА. Новою ціллю рейдерів стала будівля диспетчерської поблизу раніше захопленого майна у с. Щасливе під Києвом.

Суть справи та антигерої

Підприємство звинуватили у самоуправстві щодо чужих приміщень.

"Сітістейтсервіс" є постачальником комунальних послуг для будинку №14 по вул. Л. Українки у с. Щаcливе (там знаходиться готель, який рейдери незаконно утримують з січня ц.р.). Заявники (представники ФК "Арсенал") заявили, що "Сітістейтсервіс" незаконно отримувала від них кошти за оренду цих приміщень, хоча "Сітістейтсервіс" отримувала кошти за комунальні послуги і реально їх надавала. Це не зупинило прокурора О.Галайбу (антигерой №1), який звинуватив "Сітістейтсервіс" у незаконному привласненні диспетчерської (!!!). Отакої! Якісь докази? Облиште ці дрібниці для студенток юридичного факультету! Ні прокурор, ні слідчий не вимагали у підприємства жодних документів придбання прав власності на цю будівлюу 2011 році. Ніхто навіть не аналізував документи, а посадові особи "Сітістейтсервіс" з часу внесення провадження до ЄРДР 27.12.18 (майже рік) жодного разу не допитувалися ні щодо предмету розслідування, ні щодо набуття права власності на диспетчерську.

Далі Галайба накладає арешт на будівлю диспетчерської за адресою Л.Українки 14-Б, як на речовий доказ у кримінальному провадженні, якого не має існувати. Прокурор не пояснив, яке взагалі відношення диспетчерська має до предмету можливих зловживань, а саме будинку №14, і як арешт цього майна допоможе слідству. А от допомогти рейдерам може... Бо вже 6 серпня суддя Печерського суду Писанец В.А. (антигерой №2) виносить ухвалу про арешт диспетчерської, яку було опубліковано, увага, лише 24 вересня (через 49 днів!!), попри те, що суддя зобов‘язаний передати ухвалу до канцелярії у той же день. Для чого робиться така затримка? Щоб "Сітістейтсервіс" не мала змоги відреагувати і оскаржити ухвалу ДО передачі майна АРМІ. З цього часу скарги "Сітістейтсервіс" на арешт або не розглядаються, або розписуються на антигероя –Писанець. Наразі третю скаргу обіцяють розглянути лише 6 листопада.

Далі, 2 жовтня, вже інший суддя Печерського суду Ільєва Т.Г. день-в-день з клопотанням антигероя №1 винесла ухвалу, про передачу диспетчерської в управління АРМА. АРМА призначає конкурс з призначення управляючого. Саме управляючий повинен внести в реєстри нові відомості про управління майном.

Схема

АРМА діє в рамках букви закону, але точно в рамках злочинної схеми, про яку заявив сам міністр юстиції України Денис Малюська:

- ухвали про арешт і передачу майна прийнято в рамках абсолютно "лівого" кримінальне провадження, по якому немає жодних процесуальних дій, окрім арештів майна.

- арештоване майно взагалі не стосується провадження

ТОВ "Сітістейтсервіс" до сьогодні позбавлено права на оскарження. Чи є підстави припускати, що АРМА свідомо втягнута в рейдерську схему? Так. Як мінімум, АРМА вже "ефективно управляла" Братським маслопереробним заводом та реалізовувала майно АШАНу за заниженими цінами.

Товариство "Сітістейтсервіс" наразі має намір захищати своє право власності всіма законними способами в Україні та за її межами.

БІЗНЕС має намір дослідити роль АРМА в цій оборудці та допомогти міністру ухвалити правильне рішення.

БІЗНЕС вже писав про захоплення майна бізнесмена Анатолія Юркевича у січні 2019 році. За словами підприємця, людиз менеджменту ФК "Арсенал" увійшли в змову з російським ПАТ "Сбербанк" та здійснили рейдерське захоплення його будівель в с. Щастя під Києвом.