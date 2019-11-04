В Україні запустили калькулятор митної вартості авто

Про це у Facebook повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

За його словами, онлайн-сервіс у кілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаного або нового автомобіля з-за кордону.

"Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", – написав Нефьодов.

Він додав, що в базі сервісу доступна інформація щодо більш як 2,3 тис. моделей.

Нагадаємо: