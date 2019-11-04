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Вт., лист.
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В Україні запустили калькулятор митної вартості авто

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Державна митна служба (ДМС) запустила сервіс автоматичного розрахунку митної вартості й платежів за митне оформлення автомобілів.

Про це у Facebook повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

За його словами, онлайн-сервіс у кілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаного або нового автомобіля з-за кордону.

"Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", – написав Нефьодов.

Він додав, що в базі сервісу доступна інформація щодо більш як 2,3 тис. моделей.

Нагадаємо:

автомобілі Державна митна служба