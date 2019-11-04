В Україні запустили калькулятор митної вартості авто

Державна митна служба (ДМС) запустила сервіс автоматичного розрахунку митної вартості й платежів за митне оформлення автомобілів.
Про це у Facebook повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.
За його словами, онлайн-сервіс у кілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаного або нового автомобіля з-за кордону.
"Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", – написав Нефьодов.
Він додав, що в базі сервісу доступна інформація щодо більш як 2,3 тис. моделей.
Нагадаємо:
- 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1030 щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні. Згідно з документом, власникам "євроблях" дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
- На початку жовтня уряд відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.