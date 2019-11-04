Україна швартується в гавані податкової прозорості. Чого очікувати економічній еліті?

Україна планує ухвалити закон про податкову амністію – президентський законопроект про добровільне декларування був внесений у Верховну Раду на початку жовтня 2019 року. Проєкт передбачає, що фізичні особи, добровільно задекларували об'єкти власності і доходи до кінця 2019 року, звільняються від відповідальності за несплату податків щодо даного майна.

Терміни декларування – січень-березень 2020 року.

Податок – переважно 5% від ринкової вартості задекларованого майна.

Гарантії – звільнення від податкової відповідальності.

Як майбутня податкова реформа торкнеться фізичних осіб?

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Напередодні приєднання України до системи автоматичного обміну податковими даними, можливість амністування всіх або частини активів розглядається перш за все як спосіб зняття відповідальності за умови декларування майна у встановлений термін. Це може стати гарним новорічним подарунком для людей, які за будь-яких несприятливих обставин морально не готові переїхати за межі країни навіть при наявності такого популярного рішення, як зміна податкового резидентства. Як правило, це рішення паралельно супроводжується отриманням підстави для легального перебування на території третьої країни (ВНЖ / ПМЖ / паспорт).

Очевидно, що українська фіскальна система буде відпрацьовувати систему і процес подачі декларацій в рамках податкової амністії на фізичних особах фактично за плоскою шкалою оподаткування для всіх видів активів. Напрацьовані уроки і помилки в подальшому будуть враховані при відпрацюванні аналогічного проекту, призначеного для іноземних компаній, контрольованих українськими податковими резидентами.

Відповідно до попередньої дорожньої карти домовленостей з ОЕСР, Україна планує приєднатися до автоматичного обміну в міжнародному стандарті CRS (common reporting standard) починаючи з 2020 року. Даний термін передбачає, що відповідно до затвердженої методології передачі CRS перший обмін даними про українських платників податків за 2020 рік з західними фінансовими інститутами очікується у вересні 2021 р

Що це може означати для прозорливих і розумних платників податків?

На тлі зростаючого дефіциту бюджету країни, у 2020 році логічно очікувати ухвалення в Україні законодавства про деоффшоризацію (тобто оподаткування контрольованих іноземних компаній). Очевидно, умови податкової амністії для юридичних осіб будуть не гірші (або навіть краще), ніж для фізичних осіб.

Необхідно відзначити, що більш м'які умови амністії юридичних осіб в порівнянні з критеріями, заявленими для фізичних осіб на перший квартал 2020 року, будуть мати вигляд явної дискримінації по відношенню до одного й того ж платника податків. Адже логічно, що до податкового резиденту України, який має і персональні рахунки в іноземних банках, і рахунки, відкриті на ім'я його компаній за кордоном, повинні застосовуватися однакові умови амністії.

Чого варто очікувати в 2020-2021 роках:

- Комплексних і системних змін як в частині посилення фіскального навантаження, так і в частині суттєвого поліпшення якості адміністрування податкової бази платників ПДФО за рахунок приєднання України до глобального автоматичного обміну (AEOI – automated exchange of information) з іноземними фінансовими інститутами з автоматизацією обробки даних платників податків.

- З урахуванням першого фактичного отримання даних лише у вересні 2021 року реальна можливість застосування санкцій / відповідальності настане, швидше за все, з 2022 року.

- 2020 рік з 95%-ною вірогідністю пройде під знаком амністії активів / доходів фізичних осіб в першому кварталі 2020 року і «дзеркальної» амністією контрольованих компаній в останньому кварталі 2020 р

- За основу законодавства про деоффшоризацію, швидше за все, буде взята американська модель закону, впроваджена в США при Д. Кеннеді в 1962 році і трохи пізніше скопійована Англією, Німеччиною, а також Росією (з 2014 р).

- Введення жорсткої адміністративної відповідальності та / або кримінальної відповідальності для осіб, які ухиляються від сплати податків, з 2022 року.

- Збільшення інтересу великого бізнесу до інструментів легальної оптимізації податкової бази для своїх іноземних структур - в першу чергу, з метою інформаційного захисту (конфіденційності) від обміну, за допомогою найбільш популярного в світі інструментарію: використання альтернативного податкового резидентства і паспорта, бізнес-імміграції всіх або одного члена сім'ї, застосування неконтрольованих структур – трастів, фаундейшенів і інших некомерційних структур/фондів, які формально не містять важелів контролю з боку українського податкового резидента.

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