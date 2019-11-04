Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

05
Вт., лист.
33 Нові матеріали

Лідерство Китаю в IT-сфері не за горами – В`ячеслав Лисенко

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Китай надовго залишиться лідером в e-commerce завдяки інтернет-імперії Джека Ма, і через кілька років витіснить в Європі і США локальних гравців, таких як Amazon, Ebay, або українська Rozetka. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії "Укр-Китай Коммунікейшн", співінвестор БІЗНЕС 100 В`ячеслав Лисенко, інформує БІЗНЕС.

Він констатує, що Китай за 10 років домігся колосальних досягнень в інформаційних технологіях, і зі світової фабрики стала державою постіндустріальної епохи.

Бізнесмен переконаний, що соцмережі майбутнього за Китаєм. "Успіх TikTok тому свідчення. Забавно, але якщо раніше в плагіаті звинувачували Китай, то тренд 15-секундних відео якраз поставили китайці, а решта підхопили", – написав Лисенко.

Також він повідомив, що в Інтернеті речей корона першості належить Xiaomi. "Вже зараз компанія позиціонує свої продукти як цілу екосистему, скажу більше, якщо у вас розумний будинок, то датчики до нього, швидше за все теж від цієї компанії. І ще, в 2020 році 50% всіх смартфонів будуть випускатися під китайськими брендами з підтримкою 5G, сканерами відбитків пальців, широкими, і, можливо, гнучкими екранами", – резюмував Лисенко.

Нагадаємо:

 

Китай В`ячеслав Лисенко