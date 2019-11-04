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Джек Ма підтвердив участь у Київському міжнародному економічному форумі

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Засновник інтернет-імперії Alibaba Group, всесвітньо відомий бізнес-гуру Джек Ма офіційно підтвердив свою участь у Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), який відбудеться в Києві 8-9 листопада.

Про це повідомив голова організаційного комітету КМЕФ Юрій Пивоваров на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Друзі, маю цікаву новину – 8 листопада в Київ прилітає Джек Ма", – написав Пивоваров.

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Нагадаємо, Київський міжнародний економічний форум, який цьогоріч відбудеться 8 і 9 листопада в столиці України, — це головна платформа для представників бізнесу, економістів, вчених та інвесторів, в рамках якої обговорюються глобальні тренди, формується вектор розвитку на 2020 рік, встановлюються нові бізнес-контакти та зміцнюються партнерські відносини.

Головне питання форуму-2019 — майбутнє в мінливому світі. Від бізнес-кейсів до візіонерських ідей — доповідачі КМЕФ розкажуть про швидкі зміни економіки під впливом технологій. Підприємці, топ-менеджмент, аналітики та стратеги компаній, а також керівники міжнародних організацій дадуть відповідь на головне питання: що таке четверта промислова революція і як до неї підготуватися?

У рамках Форуму своїм баченням майбутнього фінансової світової системи поділяться:

  • Роберт Купман — головний економіст Світової Організації Торгівлі;
  • Джованні Сальветті — керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild в країнах СНД;
  • Вазіль Худак — Віце-президент Європейського інвестиційного банку;
  • Йохан Еліаш — шведський бізнесмен-мільярдер, голова і виконавчий директор компанії Head.

Крім того, спеціально на запрошення спільноти БІЗНЕС100 на КМЕФ приїдуть впливовий світовий експерт з питань побудови та просування національних брендів, голова Міжнародної асоціації брендингу територій Роберт Говерс, а також всесвітньо відомий експерт, співзасновник авторитетної консалтингової компанії Reputation Institute Ніколас Тред.

Детальна інформація про спікерів і панельні дискусії Форуму доступна за посиланням: https://forumkyiv.org/uk/

Джек Ма Київський міжнародний економічний форум