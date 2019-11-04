Мінрегіон готує законопроєкт щодо боротьби з житловими довгобудами

Про це свідчать дані облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Найбільше таких об'єктів в Києві — 51, Київській області — 23, Одеській — 14. "Чому ми не можемо передати 150 об'єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар'єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання", — зазначила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Вона заявила, що наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке "довгобуд", немає переліку чи реєстру проблемних об'єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об'єктів від одного замовника будівництва іншому.

Читайте також: Рухаємось далі

"Ми розуміємо, що сьогодні маємо напрацювати проєкт закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання. Тож, враховуючи інформацію від постраждалих інвесторів та напрацьовані раніше концепції, Мінрегіон розробить проєкт закону і після 20 грудня винесе його на обговорення експертів та інвесторів проблемних об'єктів будівництва", — сказала Бабак.

Нагадаємо, найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта). На другому місці опинився Київ – 55% (із 400 об’єктів).