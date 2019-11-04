Мінрегіон готує законопроєкт щодо боротьби з житловими довгобудами

Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва.
Про це свідчать дані облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
Найбільше таких об'єктів в Києві — 51, Київській області — 23, Одеській — 14. "Чому ми не можемо передати 150 об'єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар'єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання", — зазначила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.
Вона заявила, що наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке "довгобуд", немає переліку чи реєстру проблемних об'єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об'єктів від одного замовника будівництва іншому.
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"Ми розуміємо, що сьогодні маємо напрацювати проєкт закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання. Тож, враховуючи інформацію від постраждалих інвесторів та напрацьовані раніше концепції, Мінрегіон розробить проєкт закону і після 20 грудня винесе його на обговорення експертів та інвесторів проблемних об'єктів будівництва", — сказала Бабак.
Нагадаємо, найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта). На другому місці опинився Київ – 55% (із 400 об’єктів).