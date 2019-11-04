Електрика з моменту запуску нового енергоринку подешевшала на 15-17% – Герус

За час роботи нової моделі ринку електроенергії у жовтні-листопаді тариф на електроенергію для непобутових споживачів Об’єднаної енергосистеми України знизився на 40-45 коп, або на 15-17% порівняно з липнем.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Всі непобутові споживачі в ОЕС України у жовтні-листопаді отримають менші рахунки на електроенергію, де тариф буде на 40-45 коп. нижчий, аніж був у липні (зниження на 15%-17%). Новий тариф буде нижчий, аніж був у 1 півріччі 2019 року до введення нової моделі ринку. Жовтень показав, що ринок вже потрохи працює із елементами реальної конкуренції", – написав Герус.

За його даними, середньозважена біржова ціна на ринку на добу наперед (РДН) у жовтні знизилася на 7 копійок порівняно з вереснем і на 13 копійок порівняно із серпнем, сягнувши 1,53 грн/кВт-год. "За цими цінами ринку на добу наперед найбільше працюють вугільні електростанції, 80% яких належать групі компаній "ДТЕК". Таким чином, з 1 вересня були знижені тарифи за рахунок державних компаній, а в жовтні-листопаді будуть знижені і за рахунок приватних", – повідомив голова комітету.

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Він зазначив, що ціна електроенергії на РДН, що склалася на 4 листопада, становить 1,35 грн за кВт-год і буде найнижчою ціною робочого дня з моменту запуску нової моделі ринку з 1 липня. "Це на 25 коп, або на 16%, нижче, ніж ціна в серпні", – уточнив експерт.

Також він повідомив, що державна "Центренерго" з листопада 90% виробленої електроенергії продаватиме на РДН замість двосторонніх договорів.

Водночас голова профільного комітету наголошує, що сьогодні найпріоритетнішим завданням є вирішення проблеми Бурштинського енергоострова, де ціна електроенергії, на його думку, штучно завищена через дії "немонополіста" і нині на 22% вища, ніж в ОЕС України.

Герус також констатує суттєве зменшення обсягу дефіцитів електроенергії, зокрема вдвічі – у вечірні та нічні години. Проте, як і раніше, великими залишаються дефіцити у дві проблемні години – о 8:00 і 24:00. За його даними, імпорт із Росії та Білорусі в жовтні здійснювався виключно на РДН.

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