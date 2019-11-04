Україна побила рекорд з експорту зерна

У січні-вересні 2019 року Україна експортувала рекордні 39,8 млн тонн зернових — це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", інформує БІЗНЕС.

"За дев’ять місяців 2019 року за кордон було продано 13,7 млн тонн пшениці (2,5 млрд дол), кукурудзи — 22,6 млн т ($3,7 млрд), ячменю — 3,3 млн т ($0,6 млрд)", — повідомили в науковому центрі. Зазначається, що вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% — до $6,8 млрд.

Найбільшими покупцями українського зерна у січні-вересні 2019 року були країни Африки, Азії та Європи. Лідером у рейтингу найбільших імпортерів кілька років поспіль залишається Єгипет (частка — 14,1%).

Читайте також:

Експортний потенціал України 2019

Максим Мартинюк: У нас надзвичайно високий експортний потенціал

"Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш (3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції даної групи", — заявили у науковому центрі.

Нагадаємо: