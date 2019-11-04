Україна побила рекорд з експорту зерна

У січні-вересні 2019 року Україна експортувала рекордні 39,8 млн тонн зернових — це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", інформує БІЗНЕС.
"За дев’ять місяців 2019 року за кордон було продано 13,7 млн тонн пшениці (2,5 млрд дол), кукурудзи — 22,6 млн т ($3,7 млрд), ячменю — 3,3 млн т ($0,6 млрд)", — повідомили в науковому центрі. Зазначається, що вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% — до $6,8 млрд.
Найбільшими покупцями українського зерна у січні-вересні 2019 року були країни Африки, Азії та Європи. Лідером у рейтингу найбільших імпортерів кілька років поспіль залишається Єгипет (частка — 14,1%).
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"Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш (3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції даної групи", — заявили у науковому центрі.
Нагадаємо:
- За результатами дев’яти місяців поточного року експорт продукції АПК з України склав $15,6 млрд, що на 22% більше ніж за аналогічний період 2018 року.
- За підсумками травня 2018 року-квітня 2019 року, Україна стала одним з лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.
- За підсумками січня-червня 2019 року Україна експортувала агропродукції на $10,3 млрд, що на $1,6 млрд більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
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Станом на 22 липня 2019 року Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до Євросоюзу за дев`ятьма групами товарів.