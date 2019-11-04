Проти Мінінфраструктури порушили справу через аеропорт "Бориспіль"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив справу проти Міністерства інфраструктури за встановлення одиничної ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків на підході та в районі аеродрому.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу АМКУ.

У Комітеті зазначають, що для того, щоб авіакомпанія здійснила посадку в певному аеропорту України, вона повинна сплатити відповідний державний збір (ставку) за обслуговування повітряного судна Украероруху (організації, яка відповідальна за здійснення польотів над територією України), а розміри цих ставок своїм наказом встановлює та затверджує Міністерство інфраструктури України.

"Ці збори (ставки) були однакові для всіх авіакомпаній незалежно від того, де знаходиться аеропорт — в Києві, Борисполі, Львові або в Одесі. Однак Міністерство вирішило внести зміни до свого наказу, встановивши, зокрема, одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" і — 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни", — заявляють в АМКУ.

У Комітеті повідомили, що ще на стадії розробки проєкту наказу неодноразово застерігали Мінінфраструктури, що встановлення таких ставок має ознаки надання одному аеропорту пільг або переваг, які ставлять його у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами, що призводить до порушення антимонопольного законодавства.

Крім того, до АМКУ звернулась Асоціація "Аеропорти України", учасниками якої є 20 аеропортів України, та поскаржилась, що Мінінфраструктури своїм наказом створює для аеропорту "Бориспіль" привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами.

"Незважаючи на застереження Комітету, Мінінфраструктури затвердило наказ та ввело його в дію. Комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури", — повідомили в Комітеті.

Нагадаємо, у серпні "Бориспіль" очолив рейтинг аеропортів Європи.