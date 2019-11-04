Тютюнові компанії закликають Зеленського скасувати скандальну поправку

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 так звану "тютюнову" поправку.
Свої вимоги асоціація виклала у листі до глави держави, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.
У заяві наголошується, що поправка №8 про регулювання цін на ринку тютюнової продукції України, яка міститься в законопроєкті №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, призведе до подорожчання пачки сигарет в середньому на 13 грн і збільшення обсягів нелегальної торгівлі.
"Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", – йдеться у зверненні.
На думку тютюновиробників, виробництво сигарет в Україні в таких умовах стає економічно невиправданим. При цьому буде істотно обмежена конкуренція як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі. Представники асоціації звертаються до президента України з проханням скасувати поправку, що приводить до таких наслідків.
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"Просимо Вас, шановний Володимир Олександрович, невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроєкту №1049", – йдеться у листі.
Нагадаємо:
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Зокрема, критиці піддалась поправка №8 до законопроєкту, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 19 жовтня міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, назвав дії тютюновиробників шантажем.
- 21 жовтня очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив про готовність до діалогу з тютюновими компаніями.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.