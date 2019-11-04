Тютюнові компанії закликають Зеленського скасувати скандальну поправку

Свої вимоги асоціація виклала у листі до глави держави, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

У заяві наголошується, що поправка №8 про регулювання цін на ринку тютюнової продукції України, яка міститься в законопроєкті №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, призведе до подорожчання пачки сигарет в середньому на 13 грн і збільшення обсягів нелегальної торгівлі.

"Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", – йдеться у зверненні.

На думку тютюновиробників, виробництво сигарет в Україні в таких умовах стає економічно невиправданим. При цьому буде істотно обмежена конкуренція як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі. Представники асоціації звертаються до президента України з проханням скасувати поправку, що приводить до таких наслідків.

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"Просимо Вас, шановний Володимир Олександрович, невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроєкту №1049", – йдеться у листі.

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