Менеджер ЄБРР став заступником глави Мінекоенерго

Кабінет міністрів призначив заступником міністра енергетики та навколишнього середовища Сергія Масліченка, який до цього працював асоційованим директором департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР (по Україні, Польщі, Кавказу).

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 3 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Також Масліченко очолює громадську організацію "Український центр економічного і правового аналізу" та входить до ради директорів інвестфонду Green for Growth Fund (GGF), який надає фінансування і технічну допомогу країнам, що розвиваються в сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

Крім того, уряд оголосив конкурси на посади державного секретаря Мінекоенерго та голови Державної екологічної інспекції, а також призначив тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" – Олександра Пономаренка.

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