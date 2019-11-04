Гендиректора McDonald's звільнили через службовий роман

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters і CNN.

Рада директорів McDonald's заявила, що поведінка Істербрука порушує корпоративну політику компанії. Замість нього на посаду гендиректора призначили Кріса Кемпчінскі, який очолював американський підрозділ McDonald's.

Істербрук висловив жаль з приводу цієї ситуації. "Що стосується моєї відставки, то нещодавно вступив у стосунки із працівницею, що порушило політику McDonald's. Це була помилка. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюсь з правлінням, що мені пора рухатися далі. Крім цього, я сподіваюся, що ви можете поважати моє бажання зберегти мою конфіденційність", – написав топ-менеджер у листі до своїх співробітників.

Істербрука призначили гендиректором корпорації у 2015 році. За цей час загальна капіталізація компанії зросла трохи менше, ніж в два рази.

Нагадаємо, у травні 2019 року колишній глава французької телекомунікаційної компанії France Telecom Дідьє Ломбар і ще шестеро колишніх менеджерів постали перед судом в Парижі за звинуваченням у цькуванні співробітників, багато з яких наклали на себе руки.