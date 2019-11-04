Бізнесу порадили, як швидко отримати допомогу бізнес-омбудсмена

Про це він сказав у інтерв`ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

За його словами, на нещодавній зустрічі президента Володимира Зеленського з українськими бізнесменами останні скаржились найбільше на роботу митниці, на реєстраційну та фіскальну служби, а також на правила оформлення ліцензій. "Можу сказати, що за п’ять років у нашому офісі сформувався величезний досвід за скаргами. Насамперед, це невдоволення бізнесу системою оподаткування. Скарги надходять на дії правоохоронних органів, митниці. За цими зверненнями може ховатися корупція, оскільки чиновники очікують винагороди, не приймають рішень, які не виконують рішень судів. Мова, звичайно, йде не про всіх чиновників, а про деяких", — сказав Свенчицький.

За його словами, аби швидко отримати допомогу бізнес-омбудсмена підприємець має подати документи через інтернет або відправити в наш офіс. "Ми приймаємо всі скарги, які відповідають нашим формальним вимогам. Підприємець повинен був самостійно звернутися в український державний орган і отримати негативну відповідь. Ми не можемо допомогти, якщо суд уже виніс остаточне рішення, оскільки не можемо впливати на суд. Скаргу можна подати на дії державного органу, і ми не розглядаємо корпоративні спори. Не приймаємо документи за страховими випадками, яким більше одного року", — розповів бізнес-омбудсмен.

Він зазначив, що якщо скарга відповідає всім необхідним вимогам, то її розглядають експерти Ради бізнес-омбудсмена. "У нас працюють найкращі українські юристи. Вони збирають документацію, перевіряють всі законодавчі нюанси, пишуть листи, їздять на зустрічі. На підставі отриманої документації вони надають рекомендації органам влади, які компетентні в цьому питанні. Приблизно 90% наших рекомендацій виконуються. Завдяки нашому втручанню бізнес зміг повернути понад 17 млрд грн за п’ять років. Під час перевірки може виявитися, що бізнесмен не має рації. Таке теж трапляється. Ми працюємо не тільки щодо конкретних випадків, але й надаємо державним органам інформацію про необхідність провести системні зміни з організації митного контролю, податкової інспекції, рейдерству, дії правозахисних організацій. Очікуємо, що Верховна Рада їх затвердить", — підсумував Свенчицький.

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