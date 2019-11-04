IntelSoft: українці розробили програму, яка прогнозує успіх бізнесу

Завдяки цьому компаніям уже не потрібно тримати дата-саєнтистів високої кваліфікації та ще й з навичками програмування, інформує БІЗНЕС із посиланням на Ліга.Tech.

Більшу частину складної і рутинної роботи система бере на себе. До того ж, робить її швидше. "В середньому на ринку створення однієї моделі у дата-саєнтистів займає кілька місяців. З нашим продуктом цей час скорочується до хвилин, - каже Дмитро Ковальський, директор з маркетингу та продажу IntelSoft.

Програма може передбачати різні речі. На виробництві, спираючись на історичні дані, можна спрогнозувати відсоток браку продукції. На складах — ефективність логістики. В комерції - продаж і прибуток. У маркетингу — відтік клієнтів.

IntelSoft — це програмна платформа, яка кастомізується під задачу бізнесу. Виходить продукт, який включається в IT-інфраструктуру підприємства або налаштовується під використання через хмару. У нього свій інтерфейс, він з'єднується з внутрішніми і зовнішніми базами даних. Усе рішення може бути повністю автоматизовано. Нові дані самі завантажуються в систему, вона самостійно перебудовує моделі і видає прогнози щодо того чи іншого завдання. Співробітники можуть встановлювати бізнес-цілі, змінювати потоки даних.

За словами Андрія Матвійчука, на одному і тому ж масиві даних, моделі, побудовані продуктом IntelSoft, показують приріст ефективності в мінімум 25% — в порівнянні з моделями, побудованими кваліфікованою data science командою.

У стартапу 4 компанії-клієнта — BNP Paribas Group, Сбербанк, Перше кредитне бюро, Світовий Банк.

Зараз команда допомагає Мінсоцполітики заощадити мільйони, якщо не мільярди. Все з тим же скорингом — автоматично виявити шахраїв серед людей, які звертаються за державною соціальною допомогою. За словами Дмитра Ковальського, точність дуже хороша — більше 90%.

Нагадаємо, український еко-стартап залучив 45 тис. євро інвестицій.