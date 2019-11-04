Новий бізнес-омбудсмен назвав три умови для залучення великих інвестицій в Україну

Новопризначений бізнес-омбудсмен України Марчин Свенчицький вважає, що для залучення великих інвестицій Україні потрібно побороти корупцію, рейдерство та забезпечити незалежність судів.
Про це він сказав у інтерв`ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.
"Перше, що вражає — це рейдерство, з яким я познайомився в Україні. Це викликає шок і його потрібно позбутися. По-друге — корупція, яку потрібно радикально обмежити. По-третє, важлива незалежність судів. Ці три умови я вважаю найважливішими", — переконаний Свенчицький.
Нагадаємо:
- 21 серпня 2019 року Кабінет міністрів затвердив рішення наглядової ради бізнес-омбудсмена про обрання Марчина Свенчицького новим бізнес-омбудсменом. Раніше цю посаду обіймав Альгірдас Шемета.
- 15 жовтня Марчин Свенчицький вступив на посаду бізнес-омбудсмена України.