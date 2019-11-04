Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

05
Вт., лист.
33 Нові матеріали

Новий бізнес-омбудсмен назвав три умови для залучення великих інвестицій в Україну

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Новопризначений бізнес-омбудсмен України Марчин Свенчицький вважає, що для залучення великих інвестицій Україні потрібно побороти корупцію, рейдерство та забезпечити незалежність судів.

 Про це він сказав у інтерв`ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС. 

"Перше, що вражає — це рейдерство, з яким я познайомився в Україні. Це викликає шок і його потрібно позбутися. По-друге — корупція, яку потрібно радикально обмежити. По-третє, важлива незалежність судів. Ці три умови я вважаю найважливішими", — переконаний Свенчицький.

Нагадаємо:

інвестиції бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцкі