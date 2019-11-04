Новий бізнес-омбудсмен назвав три умови для залучення великих інвестицій в Україну

Новопризначений бізнес-омбудсмен України Марчин Свенчицький вважає, що для залучення великих інвестицій Україні потрібно побороти корупцію, рейдерство та забезпечити незалежність судів.

Про це він сказав у інтерв`ю "НВ Бізнес", інформує БІЗНЕС.

"Перше, що вражає — це рейдерство, з яким я познайомився в Україні. Це викликає шок і його потрібно позбутися. По-друге — корупція, яку потрібно радикально обмежити. По-третє, важлива незалежність судів. Ці три умови я вважаю найважливішими", — переконаний Свенчицький.

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