Суд скасував штрафи АМКУ на 127 млн грн щодо компанії "Укрбуду"

Господарський суд Києва скасував штрафи Антимонопольного комітету України (АМКУ) на загальну суму 127,45 млн грн компанії "Північно-український будівельний альянс" (один з основних генпідрядників корпорації "Укрбуд") за змову на трьох будівельних тендерах з компанією "Спецбуд-Плюс".

Про це свідчать рішення суду від 16 жовтня та від 30 жовтня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на видання "Наші гроші".

Антимонопольний комітет вже подав апеляцію на обидва рішення.

У першому рішенні суду досліджувалися обставини проведення будівельних тендерів КП "Голосієво-будінвест" і ГУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова", за результатами яких "Північно-український будівельний альянс" отримав підрядів на 2,74 млрд грн.

Розглянувши правомірність рішення АМКУ від 19 червня про викривлення згаданих торгів, суддя відхилив докази регулятора. Свою позицію він пояснив тим, що суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також – аналізував наявні докази на предмет достатності і взаємного зв’язку.

Зокрема, суд не погодився з такими доказами антимонопольників:

– Членство "Північно-українського будівельного альянсу" та "Спецбуд-Плюсу" у корпорації "Укрбуд" не може розглядатися як взаємодія та співпраця товариств між собою, адже вступ до корпорації є правом суб`єктів підприємницької діяльності на об`єднання;

– Немає причинно-наслідкового зв`язку між наданням однією компанією іншій поворотної фінансової допомоги, враховуючи що це право суб’єкта господарювання – використовувати кошти на власний розсуд;

– АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії знаходяться на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами;

– АМКУ встановив, що компанії використовують спільні засоби зв`язку та взаємоконтролюють рахунки одне одного, але суд пояснив, що на сторінках компаній в ЄДР зазначені різні номери контактних номерів;

– АМКУ встановив, що компанії ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох підприємствах одночасно;

– АМКУ встановив, що компанії подали тендерні пропозиції в один день та у близький проміжок часу – різниця між поданими документами учасниками по двом процедурам становить 23 хвилини у першій процедурі та 6 хвилин у другій, проте суд заявив, що в зазначений проміжок часу мають можливість надати свої пропозиції будь-які учасники торгів;

– АМКУ встановив, що компанії отримали банківські гарантії для участі у торгах в ПАТ КБ "ГЛОБУС" в один і той самий день, а номери реєстрації цих гарантій виявились послідовними. Але суд пояснив, що при розгляді запитів банком жодне товариство, жодним чином не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також на номери банківських документів.

Наголошується, що "Північно-український будівельний альянс" просив суд визнати недійсним рішення Антимонопольного комітету повністю – в частині, яка стосувалася безпосередньо компанії, і в частині, яка стосувалася її конкурента на спірних торгах – ТОВ "Спецбуд-Плюс".

Однак суд задовольнив позов лише в частині визнання недійсним тієї частини рішення, в якій йшлося про відповідальність позивача.

Другий судовий процес проти АМКУ за позовом "Північно-українського будівельного альянсу" стосується рішення АМКУ від 7 травня 2019 року. У ньому регулятор довів змову тих же відповідачів на торгах по реконструкції Шулявського мосту в Києві.

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