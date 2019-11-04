Гончарук про держбюджет-2020: Будемо більше заробляти всередині країни

У проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік, який уКабінет міністрів погодив до другого читання, закладено багато інноваційних речей.
Про це прем’єрміністр України Олексій Гончарук повідомив у Facebook за результатами позачергового засідання уряду, інформує БІЗНЕС.
"У проєкті багато інноваційних речей, у яких закладена капіталізація зростання. За рахунок цього в нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти. Справжні зміни ніколи не даються легко. Для того, щоб вони були відчутними вже в наступних роках, ми з колегами працюємо 24/7 вже понад 60 днів", — написав Гончарук.
Він наголосив, що 5 листопада уряд онлайн планує презентувати проєкт головного фінансового документа країни для всіх українців. Прем’єр зазначив, що це буде бюджет розвитку країни та безпеки людей.
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"Філософія його дуже проста: держава має не заважати, а навпаки створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне, та надавати підтримку тим, хто справді цього потребує. Найвища цінність держави — соціальний капітал, люди з усіма їх надбаннями. Саме тому ми заклали в Бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них — медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги", — додав він.
Гончарук також підкреслив, що КМУ відходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам. У ньому не передбачається підвищення податків та скорочується дефіцит, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати.
"Ми будемо більше заробляти всередині країни — за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків", — наголосив очільник уряду.
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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".
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