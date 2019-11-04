Уряд перевів виплату зарплат чиновникам у безготівку

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму. Це питання не лише заощадження державних коштів, але й елементарної фінансової культури. Ніякий cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе", — зазначив міністр.

Він додав, що близько 7% співробітників органів влади отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок. "Тож 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь суму, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження", — написав Дубілет.

За його словами, це один з кроків з оптимізації бюджету. "До речі, як колишній банкір, я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, — це також збиткова історія", — додав урядовець.

Нагадаємо, 18 жовтня Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що за 50 днів роботи в уряді він розпочав реалізацію семи проєктів, в тому числі "пілот" щодо централізації "підтримуючих" функцій в уряді.