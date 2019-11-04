З 5 листопада Національний банк України (НБУ) скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів.

Про це інформує БІЗНЕС із посланням на пресслужбу НБУ.

У межах валютної лібералізації Нацбанк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

У НБУ зазначають, що ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок, адже переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн.

За даними регулятора, загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними. Водночас чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку, завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів, у цьому році сягає майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд.

"Також немає підстав і для посилення тиску на гривню внаслідок дії психологічних чинників – інфляційні та девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Національного банку, продовжують поліпшуватися", – кажуть в НБУ.

Загалом у цьому році регулятор скасував вже понад 30 валютних обмежень, в тому числі для населення.

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