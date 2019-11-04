ФОПИ оголосили бойкот "каральним" законам і блокують Офіс Зеленського(ВІДЕО, ОНОВЛЕНО)

Cьогодні, 4 листопада, підприємці з різних областей України влаштувати під Офісом президента у Києві акцію протесту проти ухвалення законів щодо тотальної фіскалізації.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Комітету підприємців України (КПУ), яка є організатором акції.

У КПУ стверджують, що ухвалені закони України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" ліквідовують спрощену систему оподаткування, можуть призвести до закриття дрібних підприємств.

Підприємці наголошують, що згідно з цими законами, кожен ФОП, незважаючи на те, чи займається він невеличкою торгівлею, чи надає будь-які послуги, повинен придбати та використовувати касові апарати і вести повний касовий та бухгалтерській облік, платити величезні штрафи у десятки та сотні тисяч гривень за дрібні порушення.

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Бізнес застерігає владу від тотальної фіскалізації

"Ви готові до цього? Ви згодні з наступом фіскалів? Якщо "ні!", то приходьте до Офісу президента. Відстоїмо своє право працювати та сплачувати податки державі, а не хабарі перевіряючим!", – закликають організатори акції.

Підприємці стверджують, що влада не бачить малий бізнес в структурі української економіки і намагається його знищити. Тому вони ухвалили рішення бойкотувати виконання ухвалених законів.

Крім того, вигуками "Президент, тримай слово!" мітингувальники закликали президента Володимира Зеленського дотримуватися своїх обіцянок щодо захисту українського бізнесу.

Один з учасників акції оголосив, що протест переходить в активну фазу -– підприємці блокуватимуть всі входи і виходи з Офісу президента та розклеюватимуть листівки із закликом скасувати "каральні" закони.

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