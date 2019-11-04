За вихідні: 500 агропідприємств Милованову, проєкт бюджету-2020 у "фіналі" та антирекорд США

Мінекономіки передали майже 500 агропідприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування кілька стратегічних підприємств.

Про це повідомив міністр Мінекономіки Тимофій Милованов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Укрспирт", ще один "Укрспирт" (так їх два), "Аграрний фонд", "Державна продовольча зернова корпорація України", "Артемсіль", та "Конярство України". Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", — написав Милованов.

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Нагадаємо, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію перших 5 підприємств Державного управління справами.

Уряд затвердив проєкт держбюджету-2020 до другого читання

Кабінет міністрів 3 листопада затвердив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Зазначається, що у фінальному документі врахували висновки парламенту та рішення Ради національної безпеки та оборони щодо розподілу коштів на інвестпроєкти.

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"Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Від завтра ми будемо обговорювати проєкт бюджету. І після подачі ми представимо людям головний фінансовий документ країни", — сказала міністер фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо:

СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресцентр СБУ.

"За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує масштабні зловживання", – повідомили у силовому відомстві.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур. Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 31 жовтня цього року на Миколаївській митниці відбулися обшуки у справі про контрабанду міндобрив на майже 163 млн грн за часів колишнього керівництва.

Держборг США побив антирекорд

Станом на 31 жовтня державний борг США збільшився і перевищив рекордну позначку в $23 трлн. Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Мінфіну США.

Ще у лютому американський держборг становив $22 трлн.

За часів президентства Дональда Трампа, який під час своєї виборчої кампанії пообіцяв "позбавити" США від держборгу протягом восьми років, борг США зріс більш ніж на $2 трлн. Рівень держборгу почав вирівнюватися на початку терміну Трампа, однак знову став зростати в 2018 році.

Нагадаємо, станом на початок липня державний борг України вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.

Найбільшу нафтову компанію світу можуть частково приватизувати

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман дав остаточну згоду на первинне розміщення акцій (IPO) національної нафтової компанії Saudi Aramco.

Відповідне рішення було ухвалене 1 листопада на засіданні під головуванням саудівського кронпринца, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, Мухаммед бен Салман вважав підтримку місцевих інвесторів достатньою для старту процедури IPO. Часткова приватизація Saudi Aramco, яка за підсумками 2018 року була найприбутковішою компанією в світі, стане найважливішим зміною в нафтовій промисловості Саудівської Аравії з 1970-х років, коли Aramco була націоналізована.

Раніше саудівський принц заявляв, що отримані за рахунок приватизації кошти направить на реформу економіки.

Нагадаємо, у 2018 році Саудівська Аравія заявляла про намір скоротити видобуток нафти.