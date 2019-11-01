Зеленський ініціює санкції проти виробників "лівого" спирту

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з питань розвитку спиртової галузі, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Така в мене є статистика… більше половини, 55% виробництва зараз "Укрспирту" в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупуваннями більше 10 років", — сказав президент.

Він навів приклад, що сьогодні через Інтернет можна вільно придбати так званий тетрапак горілки пшеничної місткістю 10 літрів за ціною 370 грн. "Тобто пляшка коштуватиме десь 15-18 гривень. А ми купуємо в магазині по 90-100 гривень. Працюють тіньові підприємства. Але як вони працюють, хто їх кришує?", – запитав Зеленський.

У свою чергу, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів зазначила, що з 2016 року фінансовий результат держпідприємства "Укрспирт" зменшився майже вп’ятеро. Так, за її словами, у 2016-му прибуток підприємства становив близько 97 млн грн, а сьогодні скоротився ледь не до нуля. Відповідно, критична ситуація й зі сплатою податків: якщо три роки тому монополіст "Укрспирт" сплатив до бюджету майже 30 млн грн податку на прибуток, то торік – взагалі нічого.

"Через нелегальний ринок спирту ми щороку недоотримуємо 8 мільярдів гривень до бюджетів – державного та місцевого. А це проблеми і з виплатами заробітних плат, і з будівництвом доріг, і з розвитком всієї інфраструктури", – наголосила Ковалів.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що за 10 останніх років виробництво легального харчового спирту скоротилося вчетверо – через нелегальний ринок спирту. За умови збереження нинішньої ситуації у спиртовій галузі втрати акцизу можуть сягнути 8-10 млрд грн.

"Змінити ситуацію можна шляхом демонополізації, детінізації та приватизації спиртової галузі", – переконаний він.

Президент наголосив, що не миритиметься з існуванням тіньового ринку спирту та спільно з урядом працює над його ліквідацією.

Зеленський повідомив, що вже подав до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового". Цей документ передбачає механізм видачі ліцензій та можливість з початку 2020 року виробляти спирт лише за ними.

"Ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні "лівого" спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п’ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс, чесні ліцензії", – сказав глава держави.

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