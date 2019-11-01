Рада схвалила законопроєкт, який зіпсує життя "схемщикам"

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За відповідний документ проголосували 378 народних депутатів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"На сьогоднішній день в Україні діє застаріла система запобігання легалізації і моніторингу. Цим законом ми імплементуємо 4 Директиву Європейського Союзу і частково 5 Директиву. Це ті речі, які давно працюють в Європі. Ці умови є важливими для членів ЄС та тих, хто подається на членство в ЄС", — заявила під час представлення документу міністр фінансів Оксана Маркарова.

За даними Мінфіну, завдяки цьому законопроєкту під пильним наглядом контролюючих органів будуть фінансові операції олігархів, корумпованих чиновників, великого бізнесу. "Закон зіпсує життя схемщикам, закриваючи низку законодавчих шпарин. У ньому чітко прописані механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, якщо вони пов’язані з виведенням грошей в офшори чи фінансування тероризму", — наголосили в Мінфіні.

Законопроєкт передбачає:

- мінімізацію витрат часу для бізнесу — із 17 до 4 зменшується кількість операцій, про які обов’язково звітуватимуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі), причому звітування відбуватиметься за кейсовим принципом.

- спрощення звітування — зі 150 тис грн до 400 тис грн збільшується розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а строки подачі звітності подовжено з 3 до 5 робочих днів.

- діджиталізацію процесів — спрощення доступу до фінансових послуг через цифрову ідентифікацію, що уможливить дистанційну верифікацію власника операцій.

- введення нових правил при накладенні штрафу на банки. "Відтепер значення матиме масштабність порушення, а не розмір статутного капіталу. Це забезпечить рівні умови для усіх банків", — зазначили у Мінфіні.

- підвищення ефективності роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу та захист громадян України. Увага та ресурси фокусуватимуться на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян. Це дозволить ефективніше запобігати злочинам, пов’язаним з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Також законопроєкт чітко прописує механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній.

У Мінфіні наголошують, що ухвалення законопроєкту також дозволить Україні виконати одну з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро у 2019 році.