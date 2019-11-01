Українці найчастіше пересилають електроніку — дослідження

Онлайн-сервіс OLX визначив топ-50 угод з найдовшим кілометражем за останній рік. Згідно з даними компанії, 42% пересилок в Україні складає електроніка, найдовша відстань доставки — 1263 км.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дослідження компанії.

Так, у першу трійку увійшли техніка для кухні та комп’ютери з Ужгорода (Закарпатська обл.) до Біловодська (Луганська обл.) — товари проїхали цілих 1 263 км.

За 2019 рік користувачі вже оформили більш ніж 1 100 000 доставок. Середня відстань, яку долали відправлення, склала 381 км. Щодня здійснювалось в середньому 4 050 угод, а щомісяця — 122 250. Середній чек дорівнює 1 000 грн.

Найчастіше українці пересилають електроніку — 42%, або 460 000 відправок, удвічі рідше — одяг та товари для краси (234 000). Товари для дітей відправлялися в 14% випадків (150 600 разів), а продукція для дому та саду — у 8% (83 000). Кожна десята посилка містила товари для хобі, відпочинку та спорту (107 300).

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Найдорожчий середній чек в категорії "запчастини для транспорту" — 5 700 грн, хоча такі відправки складають 5% від загалу. Електроніка виявилась майже в 4 рази дешевшою — 1 500 грн, "хобі" обходилось у 900 грн. Найменше витрачали на дитячі товари — 600 грн у середньому.

Що стосується найпопулярніших днів відправок, українці найчастіше оформляють посилки на початку тижня — з понеділка по середу. Займатися цим на вихідних — не найулюбленіше заняття наших співгромадян, на суботу та неділю припадає по 11% відправок.

Нагадаємо:

Довідка: OLX — один з найбільших онлайн-бізнесів в Україні. База ресурсу налічує понад 13 млн оголошень і щомісяця поповнюється більш ніж на 4 млн нових пропозицій. На OLX за рік продається товарів на більш ніж $1 млрд, а це половина річного обороту ринку e-commerce в країні.