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Пт., лист.
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Усі банки України перейшли на міжнародний стандарт IBAN

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Усі банки України завершили перехід на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).

Про це повідомляє БІЗНЕС з псиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів:

  • код України UA (2 літери);
  • контрольний розряд (2 цифри);
  • код банку (6 цифр);
  • сам рахунок – довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, в якому цей рахунок відкрито. "Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", — зазначили в Нацбанку.

Регулятор додав, що остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на міжнародний стандарт відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.

Нагадаємо:

Нацбанк рахунок