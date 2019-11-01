Усі банки України перейшли на міжнародний стандарт IBAN

Усі банки України завершили перехід на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).
Про це повідомляє БІЗНЕС з псиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).
За даними регулятора, відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів:
- код України UA (2 літери);
- контрольний розряд (2 цифри);
- код банку (6 цифр);
- сам рахунок – довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).
Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, в якому цей рахунок відкрито. "Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", — зазначили в Нацбанку.
Регулятор додав, що остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на міжнародний стандарт відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
Нагадаємо:
- З 5 серпня 2-19 року Нацбанк України запровадив міжнародний номер банківського рахунку IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів) для всіх юридичних та фізичних осіб України. Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту. Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.
- Європейська Бізнес Асоціація підтримала запровадження в Україні стандарту відкриття банківських рахунків із застосуванням міжнародного номера IBAN.
- На початку жовтня Нацбанк відтермінував до 12 січня 2020 року повний перехід на використання міжнародного номера банківського рахунку IBAN.