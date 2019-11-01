Усі банки України перейшли на міжнародний стандарт IBAN

Про це повідомляє БІЗНЕС з псиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів:

код України UA (2 літери);

контрольний розряд (2 цифри);

код банку (6 цифр);

сам рахунок – довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, в якому цей рахунок відкрито. "Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", — зазначили в Нацбанку.

Регулятор додав, що остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на міжнародний стандарт відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.

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