Фокстрот презентував нову концепцію бренду

У концепцію оновленого бренду закладена ідея модернізації магазинів, зміна тону й голосу в комунікації, перезавантаження всіх бізнес-процесів. Щоб рухатися «в ногу» з часом і з поколіннями, які є носіями трендів і змін, свій новий меседж ритейлер сформулював як «Живи наживо». Передбачається, що концепція підвищить впізнаваність бренду, в тому числі серед молодіжної аудиторії – представників покоління Z.

Перш за все, переглянуто формат магазинів. Залежно від фактичної площі та локації магазину в єдино прийнятій концепції розроблено п’ять типів формату: від максимального до мінімального мінус. Такий крок дозволить не тільки зробити мережу впізнаваною і зрозумілою покупцеві, але й розширити асортимент і посилитися в омніканальності (синергія офлайн і онлайн-каналів).

До 1 квітня наступного року ритейлер планує відкрити в цілому до 25 торгових точок, щоб за 2-3 роки повністю оновити мережу. Офлайн-магазини стануть місцем не тільки для покупок і консультацій, а й для розваг і тестування новинок. Залежно від формату магазину в ньому буде представлено кілька із заявлених локацій:

Перша Youtube-зона Україні, яка відкрилася в Фокстрот в столичному ТРЦ Lavina Mall. Тут можна безкоштовно попрацювати з технікою, яка релевантна для створення відеоконтенту, записати свій влог, провести майстер-клас або зустрітися з лідерами думок.

Фотозони з декораціями, фонами й атрибутами для зйомки, які допоможуть створювати цікавий контент. Тут ще можна протестувати на якість зйомки топові моделі смартфонів і скористатися порадою консультанта.

Зона новинок представить абсолютно нові й трендові моделі гаджетів і побутової техніки.

«Найголовніше для нас – не лише виглядати сучасно, а бути сучасними. І правильне рішення для цього – запровадження нового формату і запуск нових процесів. Ми переконані, що це те, що потрібно і нашим споживачам, і нашому бренду, – зазначив в.о. виконавчого директора компанії Олексій Зозуля. – Ми змінюємося, впроваджуємо нові рішення й технології для швидкого і якісного обслуговування клієнтів мережі Фокстрот».

В рамках нової стратегії трансформації також змінено логотип й фірмову айдентику з поверненням бренд-персонажа – лисиці. Нові кольори Фокстрот – яскраво-оранжевий і жовтий як основні, блакитний і фіолетовий – допоміжні. А лисиця перевтілилася в 3D-персонажа на ім’я Foxy і буде використовуватися у всіх проявах бренду.

Тепер всі нові й оновлені магазини будуть працювати під єдиним логотипом і у фірмових кольорах. За період липень-жовтень 2019 року такі магазини вже відкрито в Києві (ТРЦ Skymall), Броварах (ТРЦ Термінал), Чернігові (ТРЦ Hollywood), Вінниці, Запоріжжі, Дніпрі (ТРЦ Караван), Львові та інших містах країни.

Також Фокстрот посилився в рекламній комунікації, щоб показати покупцям, що техніка створена для того, щоб полегшити побут і насолоджуватися життям. Запущений на телебаченні відеоролик зводить до мінімуму звично-консервативне сприйняття Фокстрот і закликає до оновлення. Відтепер Фокстрот стає сучасним і технологічним простором, щоб виправдовувати довіру і відповідати запитам своїх споживачів.

Оновленням бренду займалося креативне агентство FEDORIV.