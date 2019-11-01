Завод Коломойського уклав ще одну мирову угоду з Нацбанком

АТ "Нікопольський завод феросплавів", який є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями "Приватбанку", погодився виплатити частину своєї заборгованості.

Мирову угоду між Національним банком України (НБУ) та заводом феросплавів Господарський суд Дніпропетровської області затвердив 31 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що сам "Нікопольський завод феросплавів" ініціював укладання другої мирової угоди та погодився добровільно заплатити борг.

"Згідно з мировою угодою, ініціатором якої був "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк звертав стягнення в цьому судовому процесі", — заявили в Нацбанку.

Крім того, підприємство зобов’язалося відшкодувати НБУ витрати, пов’язані зі сплатою судового збору.

Регулятор зазначає, що це вже третя мирова угода з майновими поручителями за кредитними зобов’язаннями "Приватбанку".

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив першу мирову угоду між Нацбанком та "Нікопольським заводом феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями "ПриватБанку". Вже 6 вересня "Нікопольський завод феросплавів" достроково виконав зобов’язання перед НБУ за цією мировою угодою.

Друга мирова угода між Нацбанком і майновим поручителем "ПриватБанку" – ТОВ "Арлан” була затверджена 18 вересня 2019 року, а 1 жовтня поручитель виконав зобов’язання перед регулятором.

Довідка: У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 млрд грн.

Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "ПриватБанку" упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за 5 кредитними угодами.

Cуди вже ухвалили 20 рішень на користь Нацбанку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких набрали законної сили, а виконавчі документи були направлені до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.

На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебувають ще понад 200 подібних справ не лише щодо "ПриватБанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.