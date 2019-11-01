Уряд очікує від ЄБРР 1,2 млрд євро до кінця року

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук очікує збільшення обсягу інвестицій в державний, приватний та муніципальний сектори української економіки з боку Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це він сказав під час зустрічі з віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, очільник уряду подякував ЄБРР за плідну співпрацю: фінансування програми закупівлі природного газу, надання 149 млн євро кредиту для реалізації проєкту з модернізації мережі електропередачі НЕК "Укренерго", 100 млн євро для модернізації АТ "Укрзалізниця" та 52 млн євро для закупівлі верстатів капітального ремонту свердловин та покращення енергоефективності АТ "Укргазвидобування".

За даними Гончарука, станом на початок жовтня обсяг інвестицій ЄБРР в державний, приватний та муніципальний сектори в Україні склав понад 1 млрд євро, що вдвічі більше 2018 року, і є рекордним показником за останні роки співробітництва. До кінця року він може скласти 1,2 млрд євро.

Крім цього, прем’єр повідомив, що Київ хотів би залучити команду ЄБРР до розвитку державних інститутів. "Сильні державні інститути будуть формувати якісні політики та розробляти стратегії розвитку держави незалежно від політичного класу, який постійно змінюватиметься. Саме якісні державні інститути зможуть гарантувати належні умови життя кожного українця в будь-який час", — сказав він.

У свою чергу, Пію зазначив, що Україна є надзвичайно важливою для Європи, тому ЄБРР зробить усе можливе, аби допомогти їй на шляху розвитку.

Нагадаємо, 29 жовтня під час Міжнародного інвестфоруму у Маріуполі прем’єрміністр України Олексій Гончарук підписав із віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг України. Перший транш складе 300 млн євро.

Довідка: ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проєктів. 75% цих інвестицій припадає на приватний сектор.