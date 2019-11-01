Україна і Польща нарешті домовилися про автоквоти

Україна і Польща домовилися анулювати квоту на 160 тис. дозволів на в'їзд до Польщі з 12 листопада і дали перевізникам час для повернення в країну реєстрації транспортного засобу до 31 грудня.

Про це сторони домовилися під час двосторонніх зустрічей у Варшаві, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що 24 жовтня міністр інфраструктури Владислав Криклій зустрівся з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, а 25 жовтня відбулося засідання українсько-польського змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

"Сторони погодили анулювати попередню кількість дозволів в розмірі 160 000 на в'їзд з 12.11.2019 року. Для повернення в країну реєстрації транспортного засобу у перевізників є час до 31 грудня 2019 року", — повідомили в Мінінфраструктури.

Відзначається, що українські перевізники додатково отримають 5 тис. польських дозволів, які передадуть Україні на початку листопада. Крім того, Польща передасть Україні ще 10 тис. дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік для використання в 2019 році, які будуть дійсні до 31 січня 2021 року.

На 2020 рік досягнуто домовленості про попереднє обміні дозволів на рівні 2019 року — 160 тис.

Водночас у Мінінфраструктури наголосили, що наполягатимуть на збільшенні квот для українських автоперевізників щонайменше на рівні 200 тис. "Питання встановлення квоти дозволів на 2020 рік остаточно буде розглянуто на зустрічі міністрів інфраструктури України та Республіки Польща, яка відбудеться орієнтовно в кінці листопада 2019 року. До того часу очікується формування нового уряду Республіки Польща", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо: