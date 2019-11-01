В Україні запустили другу за потужністю СЕС в Європі

Сьогодні, 1 листопада, енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію другу чергу Покровської сонячної електростанції, яка є другою за потужністю СЕС в Європі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Покровська СЕС складається з 840 тис. сонячних панелей виробництва компанії Risen (КНР). Вона розташована в Нікопольському районі Дніпропетровської області на території відпрацьованого кар'єру з видобутку руди (437 га). СЕС щорічно вироблятиме 400 млн кВт∙год електроенергії. Цього достатньо для забезпечення 200 тис. приватних будинків або квартир. Завдяки роботі станції викиди CO2 в атмосферу будуть скорочені на 420 тис. тонн на рік.

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Будівництво Покровської СЕС тривало шість місяців. У проєкті взяли участь 16 підприємств, які отримали замовлення на суму 48 млн євро.

"Покровська СЕС — третій проект компанії в геліоенергетиці, інвестиції в який становили 193 млн євро", — повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Зазначимо, що найбільша СЕС в Європі Cestas Solar Park потужністю 300 МВт розташована у Франції, неподалік муніципалітету Сестас (департамент Жиронда).

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року компанія UDP Renewables, що входить до складу інвестиційної групи UFuture, ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Порт-Солар" в Ізмаїлі (Одеська область) із піковою потужністю 8,6 МВт.