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Криклій сказав, як буде боротися з олігополією на авіаринку

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сподівається подолати олігополію на вітчизняному ринку авіаперевезень.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує БІЗНЕС.

Міністр констатував, що в Україні не дуже багато внутрішніх авіаперевізників. "Тому дійсно склалася ситуація, що присутня певна олігополія. Я переконаний, що ця олігополія буде потроху зникати. Більше того, міжнародні авіаперевізники поновлють комунікацію стосовно того, щоб реєструвати українські компанії і заходити з більш дешевими і більш доступники рейсами всередині України", — сказав Криклій.

Він додав, що для подолання олігополії треба "демонструвати, що наш ринок відкритий, давати всі умови для цього, ліквідовувати бар`єри".

Очільник Мінінфраструктури також повідомив, що його готує законопроєкт про скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. "Ми як держава маємо створити такі умови, щоб кожен український авіаперевізник міг розвиватися. Над цим ми вже працюємо. З Верховною Радою ми проговорюємо і відпрацьовуємо законопроєкт, який дозволить скасувати податок на додану вартість на внутрішні авіаперевезення", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські авіакомпанії втрачають чимало коштів через необхідність літати в обхід Росії. Криклій зазначив, що ця проблема торкнулася в першу чергу авіакомпаній МАУ (один з беніфіціарів — бізнесмен Ігор Коломойський) і SkyUp (належить родині бізнесменів Альба).

ПДВ авіакомпанія Владислав Криклій