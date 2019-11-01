В "Укрспирт" шукають нового керівника

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурс на посаду голови держпідприємства "Укрспирт".
Про це повідомив очільник міністерства Тимофій Милованой у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Оголошено конкурс на голову "Укрспирту". Тимчасово виконуючий обов'язки — Сергій Блескун", — написав Милованов.
Згідно з наказом Мінекономіки, заявки кандидатів будуть прийматися протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Наразі "Укрспирт" тимчасово очолює Сергій Блескун.
Нагадаємо:
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту".
- 25 жовтня Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду".