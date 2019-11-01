В "Укрспирт" шукають нового керівника

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурс на посаду голови держпідприємства "Укрспирт".

Про це повідомив очільник міністерства Тимофій Милованой у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Оголошено конкурс на голову "Укрспирту". Тимчасово виконуючий обов'язки — Сергій Блескун", — написав Милованов.

Згідно з наказом Мінекономіки, заявки кандидатів будуть прийматися протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Наразі "Укрспирт" тимчасово очолює Сергій Блескун.

Нагадаємо: