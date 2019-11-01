Бізнесменові Тігіпку дозволили придбати "Арену-Сіті"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл засновнику та головному акціонеру групи "ТАС", співінвестору БІЗНЕС 100 Сергію Тігіпку придбати понад 50% у статутних капіталах компаній "Арена-Сіті" і "КАН", які є відповідно власником і орендодавцем київського торгово-офісного центру "Арена-Сіті".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресуслужбу АМКУ.

"Учасники концентрацій документально підтвердили, що продавцем часток у статутних капіталах "Арена-Сіті" і "КАН" є суб'єкт господарювання, який не входить до складу структури Дмитра Фірташа", — зазначили в Комітеті.

В АМКУ повідомили, що перевірили інформацію ЗМІ про нібито придбання Тігіпком в квітні 2019 року "Арени-Сіті" у компанії Group DF Фірташа, проте ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, 27 серпня 2019 року на аукціон виставили частину торгово-офісного центру "Арена -Сіті" зі стартовою ціною 65 млн грн.

Довідка: ТОВ "КАН" створене в 2004 році. Компанія є власником київського торгово-офісного центру "Арена Сіті", офісні та торговельні площі якого здебільшого здаються в оренду.

Група "ТАС" Сергія Тігіпка заснована в 1998 році. Вона має активи в фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах.