Нацбанк оцінив втрати України через скорочення транзиту російського газу

Національний банк України (НБУ) оцінює потенційні прямі втрати економіки через зниження обсягів транзиту російського газу територією України в 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП у 2021 році і в перспективі.

Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора за жовтень, інформує БІЗНЕС.

За базовим прогнозним сценарієм, обсяг транзиту може скоротитися з близько 90 млрд кубометрів у 2019 році до 50 млрд кубометрів у 2020 році та до 30 млрд кубометрів з 2021 року. "Прямі втрати економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі. Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту", — йдеться в звіті.

У Нацбанку нагадали, що Росія активно вводить в експлуатацію обхідні газопроводи, які за сумарною потужністю здатні повністю замінити українську газотранспортну систему в найближчі роки. Крім того, у кінці року закінчується дія 10-річної угоди між Україною і Росією про транзит газу, і визначеності щодо термінів та обсягів подальшого транзиту на сьогодні немає.

За даними регулятора, завдяки транзиту газу Україна отримує близько $3 млрд на рік. "Його припинення не тільки призведе до прямих втрат валютних надходжень, але й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки та забезпечення власних потреб України газом загалом", — зазначають в НБУ.

Нагадаємо, на початку травня 2019 року Росія почала переговори з Україною щодо подовження транзиту газу, останній раунд яких відбувся у вересні. Однак "Газпром" та "Нафтогаз" досі не домовилися про умови нового договору, який має запрацювати вже від початку 2020 року.

На думку очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, "Газпром" не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту з Україною (кінець 2019-го), водночас, на відміну від 2009 року, Росія не може перекрити Україні газ. Тому Росія вже неодноразово пропонувала подовжити транзит на один рік.

2 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова на рік подовжити тразит газу територією України.