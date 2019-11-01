Українська фірма інвестує $30 млн у будівництво нового ГОК

Виробничо-комерційна фірма "Велта" отримала від Державної служби геології і надр спеціальний дозвіл на користування надрами Лікарівського родовища титанових руд на Кіровоградщині. Це дозволяє фірмі почати будівництво гірничо-збагачувального комплексу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що родовище розташоване за 6 км від вже працюючого Бирзулівського ГЗК. "Отримана ліцензія дозволяє почати будівництво гірничо-збагачувального комплексу потужністю 120 тис. т ільменіту на рік з капітальними інвестиціями близько $30 млн. Новий ГЗК відкриє 350 робочих місць додатково до 500 вже постійно працюючих на Бирзуліському ГЗК", — розповіли у "Велті".

За її даними, запуск другого Лікарівського гірничо-збагачувального комплексу дозволить фірмі збільшити власну потужність до 390 тис. т титанової сировини на рік.

Довідка: Фірма "Велта" володіє двома ресурсними активами — Бирзулівським та Лікарівським родовищем ільменіту, які розташовані в Новомиргородському районі на Кіровоградщині.

У червні 2007 року фірма отримала спецдозвіл на промислову розробку Бірзуловського родовища терміном на 20 років. Офіційно ГЗК був відкритий в грудні в 2011 року. Його номінальна потужність склала 185 тис. т ільменіту в рік. У 2013 році потужність ГЗК була збільшена до 270 тис. тонн за рахунок другої черги.

Ліцензію на геологорозвідку Лекарівського родовища "Веста" отримала в 2011 році. Очікується, що його ресурсна база ільменіту складе 3 млн т.