Милованов заявляє про погрози своїм заступникам

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через звільнення керівників державних підприємств.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує БІЗНЕС.

"Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі", — сказав Милованов.

Він запевнив, що команда уряду та Мінекономіки налаштована працювати на результат і погроз не боїться.

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