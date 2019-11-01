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Милованов заявляє про погрози своїм заступникам

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через звільнення керівників державних підприємств.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує БІЗНЕС.

"Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі", — сказав Милованов.

Він запевнив, що команда уряду та Мінекономіки налаштована працювати на результат і погроз не боїться.

Нагадаємо:

 

погрози Тимофій Милованов Мінекономіки