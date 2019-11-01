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Пт., лист.
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В Україні ціни на газ для промисловості зросли майже на 20%

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НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% — 19,6% у порівнянні з жовтнем.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

У компанії наголошують, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5,861 тис. — 6,463 тис грн/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", — заявили в компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 4,9-5,6%.

Нафтогаз газ ціни