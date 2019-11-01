"Просто повірте": Гончарук пояснив, як економіка України може зрости на 40% (ВІДЕО)

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує БІЗНЕС.

"Усе взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте", — сказав Гончарук.

На його думку, показника зростання економіки України на 40% можливо досягнути завдяки поверненню довіри до влади, боротьбі з корупцією, усуненню впливу олігархів на державу, створенню сприятливих умов для бізнесу тощо. У цьому контексті він нагадав про проведений інвестиційний форум у Маріуполі, в рамках якого був підписаний Меморандуми зі Світовим банком та ЄБРР. "Це вже дуже багато, вони не підписуються під порожніми словами. Вже у листопаді ми поїдемо в Брюссель підписувати першу угоду на 300 мільйонів доларів", — повідомив Гончарук.

"На цьому форумі був присутній не один шанований економіст, деякі з них зі світовим ім`ям, такі як Тімоті Еш, з яким я мав честь летіти в одному літаку до Києва. Він мені сказав: "Друзі, це абсолютно важливо. Ви найцікавіша економіка, що розвивається в Європі, а можливо і в світі...У світі величезна кількість дешевих грошей. В окремих країнах кредити видаються з від`ємним значенням, тобто ви берете кредит, а вам за це платять. Ми повинні повернути довіру до нашої держави, ми маємо побороти корупцію. Ми повинні досягнути чесної конкуренції, а для цього вплив олігархів, груп впливу, які звикли контролювати державу, щоб захищати свої власні інтереси, мають піти у минуле. Ми маємо з цим впоратися і ми з цим впораємось...Для цього необхідно не один, не два і, модливо, не три місяці. Потрібно багато працювати. Ми маємо намір багато працювати", — наголосив голова уряду.

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