"Просто повірте": Гончарук пояснив, як економіка України може зрости на 40% (ВІДЕО)

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук вважає абсолютно реалістичним сценарій, за яким економіка України за кілька років може зрости на 40%.
Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує БІЗНЕС.
"Усе взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте", — сказав Гончарук.
На його думку, показника зростання економіки України на 40% можливо досягнути завдяки поверненню довіри до влади, боротьбі з корупцією, усуненню впливу олігархів на державу, створенню сприятливих умов для бізнесу тощо. У цьому контексті він нагадав про проведений інвестиційний форум у Маріуполі, в рамках якого був підписаний Меморандуми зі Світовим банком та ЄБРР. "Це вже дуже багато, вони не підписуються під порожніми словами. Вже у листопаді ми поїдемо в Брюссель підписувати першу угоду на 300 мільйонів доларів", — повідомив Гончарук.
"На цьому форумі був присутній не один шанований економіст, деякі з них зі світовим ім`ям, такі як Тімоті Еш, з яким я мав честь летіти в одному літаку до Києва. Він мені сказав: "Друзі, це абсолютно важливо. Ви найцікавіша економіка, що розвивається в Європі, а можливо і в світі...У світі величезна кількість дешевих грошей. В окремих країнах кредити видаються з від`ємним значенням, тобто ви берете кредит, а вам за це платять. Ми повинні повернути довіру до нашої держави, ми маємо побороти корупцію. Ми повинні досягнути чесної конкуренції, а для цього вплив олігархів, груп впливу, які звикли контролювати державу, щоб захищати свої власні інтереси, мають піти у минуле. Ми маємо з цим впоратися і ми з цим впораємось...Для цього необхідно не один, не два і, модливо, не три місяці. Потрібно багато працювати. Ми маємо намір багато працювати", — наголосив голова уряду.
Нагадаємо:
- 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.
- За підрахунками Українського інституту майбутнього, для досягнення заданого урядом зростання економіки щорічний обсяг інвестицій в економіку (внутрішніх і зовнішніх) повинен бути від $29 до $55 млрд, з них зовнішні мають складати від $5 до $10 млрд на рік. Також в Інституті вважають, що треба виконати "домашню роботу", яка передбачає проведення низки важливих реформ.