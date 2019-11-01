У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

01
Пт., лист.
23 Нові матеріали

Уряд на вихідних планує погодити проєкт бюджету-2020

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів цими вихідними  планує погодити проєкт закону про державний бюджет на наступний рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС.

"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо на наступному тижні. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету, який будемо вносити у парламент", — сказав Гончарук.

Читайте також: Держбюджет-2020 у цифрах. Що пропонує уряд?

Нагадаємо:

Олексій Гончарук Держбюджет