Уряд на вихідних планує погодити проєкт бюджету-2020

Кабінет міністрів цими вихідними планує погодити проєкт закону про державний бюджет на наступний рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС.

"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо на наступному тижні. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету, який будемо вносити у парламент", — сказав Гончарук.

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