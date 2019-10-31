Рада підтримала відділення ГТС від "Нафтогазу"

За відповідний документ №2239-1 проголосував 341 народний депутат, інформує БІЗНЕС.

Очікується, що анбандлінг зробить можливим укладання нового договору про транзит за європейськими правилами.

Закон не передбачає приватизацію, концесію чи будь-які інші дії з українською ГТС — вона, як і раніше, залишиться виключно у державній власності.

Водночас планується створення окремої компанії — Оператора ГТС, на яку не може впливати "Нафтогаз".

Прем'єрміністр Олексій Гончарук.зазначив, що анбандлінг означає залучення інвестицій в українську ГТС та створення незалежного оператора у повній відповідності до європейського законодавства. Також, нагадав він, цей законопроєкт є виконанням міжнародних зобов’язань України.

"Це гарантує енергетичну безпеку Європи, посилює нашу стійкість на міжнародній арені. І наголошую ще раз: українська газотранспортна система залишається у державній власності на 100%", — написав очільник уряду у Facebook.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.